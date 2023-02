Bianca Andrade é internada e faz live em hospital: “Vou ficar bem”

Bianca Andrade surpreendeu os seguidores do Instagram ao fazer uma live diretamente do hospital nesta terça-feira (7/2). A influenciadora foi internada após uma crise de amigdalite e usou a rede social para contar as atualizações do quadro aos fãs.

A empresária disse que não deve ficar muito tempo no quarto de hospital, com previsão de saída nesta quarta-feira (8/2). Acompanhada da mãe, Bianca Andrade bebeu bastante água durante o vídeo e fez planos para o Baile da Vogue, na sexta-feira (10/2).

Nos comentários, muitos seguidores que não viram a explicação inicial acreditavam que era uma situação mais grave e se assustaram. A influenciadora, entretanto, já sofreu com as crises de amigdalite no passado e foi ao hospital para não deixar o caso se agravar.

Em 2020 e em 2022, a ex-BBB também deu entrada no hospital por conta das dores intensas e da febre decorrentes do quadro avançado da doença infecciosa que atinge as amígdalas.