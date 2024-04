Big Brother: participante descobre câncer durante o reality

Uma participante do Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, descobriu um câncer enquanto estava confinada no programa. Juliana “Furia” Scaglione, de 33 anos, recebeu o diagnóstico de leucemia, após realizar exames, para investigar uma infecção urinária. “Não é brincadeira, não é piada”, disse ao dar a notícia para os colegas.

“Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estarei ferrada”, completou.

Furia seguiu: “Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje”.

Juliana ainda justificou que a causa pode ser emocional, por conta de problemas pessoais. “Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir”, ponderou.

Juliana “Furia” Scaglione, do Gran Hermano, Big Brother da Argentina

Furia é a hermana apontada como favorita ao prêmio. Sua mãe faleceu de câncer, em 2019; e seu pai, há um ano e meio. A perda dos genitores gerou conflitos com os irmãos, causando dificuldades financeiras. A moça relatou que passou fome, para poder pagar as dívidas da família.