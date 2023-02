Bloco do Pacotão arrasta brasilienses às ruas com manifestação e folia

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorreram a W3 rumo à Asa Sul, nesta terça-feira (21/2) de Carnaval 21/02/2023 17:57, atualizado 21/02/2023 17:58

Vinícius Schmidt/Metrópoles

O bloquinho de rua Pacotão arrastou os foliões brasilienses às ruas nesta terça-feira (21/2) de Carnaval. Com fantasias criativas e até proteção contra a chuva, a multidão ainda aproveitou para fazer manifestação política.

Com críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o público do bloquinho rumou para a W3 Sul. Waldelita Cunha, de 85, é professora aposentada e ama o Carnaval. A idosa já foi rainha da bateria no interior da Bahia. O casal Lua Alcântara e Rafael Baggi foram fantasiados de Emas Palacianas para a folia.

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Waldelita Cunha, 85 anos, professora aposentada, ama carnaval e já foi rainha da bateria no interior da BahiaVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Lua Alcântara e Rafael Baggi estão fantasiados de “Emas Palacianas”Vinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa Sul

Pacotão-Carnaval-Asa-Norte

Com críticas ao ex-presidente Bolsonaro, foliões do bloco do Pacotão percorrem a W3 rumo à Asa SulVinícius Schmidt/Metrópoles

O Pacotão é um dos blocos mais tradicionais do Distrito Federal e tem como marca principal as marcinhas irreverentes e as críticas políticas.

Mais lidas