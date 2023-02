Bolsonaristas não devem atrapalhar indicações de Lula para o STF

Uma eventual resistência às indicações de Lula para o Supremo Tribunal Federal (STF) não está na lista de prioridades dos bolsonaristas no Senado.

Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente, tem dito a interlocutores que está aberto a dialogar com qualquer nome indicado pelo governo.

Neste ano, provavelmente, Lula irá indicar nomes para duas vagas. As indicações passam pelo Senado, mas a Casa não rejeitou nenhum nome nos últimos 100 anos.

Até Cristiano Zanin, advogado de Lula que desponta até agora como favorito à primeira vaga, deve ser recebido por Flávio e pelos demais senadores do PL com tranquilidade.

A avaliação dos bolsonaristas é de que é melhor priorizar outras pautas, como criticar a agenda econômica e de costumes do governo, do que criar inimizade com um futuro ministro do STF.