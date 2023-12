Bolsonaro brinca sobre dividir Mega da Virada com goianos se ganhar

Ex-presidente compartilhou registros de sua viagem à cidade de Nerópolis; cumprimentou e tirou fotos com apoiadores

Bolsonaro cumprimenta apoiadores em Nerópolis e tinha na mão um papel de apostas da Mega-Sena Reprodução/X (@jairbolsonaro) – 24.dez.2024

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 11h37



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido com gritos de “mito” ao realizar passeios em Nerópolis, cidade de Goiás, neste fim de semana (23-24.dez.2023). Em um dos compromissos, o político brincou sobre dividir o prêmio da Mega da Virada com goianos se ganhar.

“Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu prometo dividir o prêmio com o povo de Nerópolis, mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, está ok?”, disse o ex-presidente em tom de brincadeira a apoiadores. Ele publicou um registro do momento em suas redes sociais neste domingo (24.dez.2023).

Assista (1min12s):

No sábado (24.dez), Bolsonaro foi recebido com gritos de apoio ao chegar em uma feira em Nerópolis. No local, tirou fotos, recebeu aplausos e também distribuiu autógrafos.

Assista (1min12s):

O ex-presidente ainda cumprimentou e tirou fotos com apoiadores goianos em uma pastelaria da cidade. No local, também foi aplaudido e ouviu gritos de “mito”.

Assista (1min09s):