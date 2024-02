Bolsonaro pede passaporte de volta para ir a evento com Trump nos EUA

Alan Santos/PR

1 de 1 O presidente Bolsonaro desembarca de avião, descendo escada acompanhado da primeira-dama Michelli. Ele faz sinal de joia com a mão – Metrópoles – Foto: Alan Santos/PRA defesa de Jair Bolsonaro vai pedir ao ministro do STF Alexandre de Moraes a devolução do passaporte do ex-presidente, apreendido na semana passada por ordem do magistrado.

O argumento dos advogados é de que, até agora, não haveria elementos na investigação que justifiquem a apreensão do documento e de que Bolsonaro tem viagens internacionais previstas.

Uma das viagens seria para os Estados Unidos, onde o ex-presidente participaria, na próxima semana, da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês).

O evento acontecerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro em Washington D.C. e deve reunir nomes da direita internacional como o ex-presidente americano Donald Trump e o presidente da Argentina, Javier Milei.

Além da ida ao evento conservador nos Estados Unidos, auxiliares dizem que Bolsonaro tem convites para viajar a outros países; entre eles, Israel, Polônia e Bahrein.

