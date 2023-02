Bolsonaro sobre entrevista de Zambelli: “Não li, nem vou ler”

Após a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) criticar a saída do Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Executivo nacional afirmou não ter discutido a declaração da aliada com ninguém. E que nem pretendia ler a entrevista dada por Zambelli.

“Não discuti o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler”, disparou o ex-presidente ao canal CNN. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro. E já afirmou que só pretende voltar ao Brasil em março.

Apoiadora de primeira hora de Bolsonaro, Zambelli deu uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em que deixou clara a discordância com as atitudes de Bolsonaro após a derrota nas eleições do ano passado.

“Levou aquele tempo todo [para Bolsonaro se expressar depois das eleições] e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente. Ele tinha 28 anos de Câmara. Tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser a voz da oposição”, apontou a deputada federal na entrevista.

A distância durante um período tão grande também foi criticada por Zambelli na entrevista.

“Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo. Mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força”, afirmou a deputada.