Boninho diz que último Paredão é o mais apertado: “Briga enorme”

Boninho interrompeu sua programação para dar um alerta aos fãs do BBB 24. Neste domingo (14/4), Alane, Isabelle e Matteus disputam as duas últimas vagas na grande final do reality, que será realizada nesta terça-feira (16/4). O diretor global garantiu que nada está definido na votação que, segundo ele, é o mais acirrado da temporada.

“É o Paredão mais apertado e vai ser definido aos 45 (minutos) do segundo tempo! É uma briga enorme. E vocês, se deixarem de votar, pode acontecer do seu escolhido sair e aí não tem choro nem vela. Eliminado é o eliminado. É a palavra da maioria”, afirmou, em vídeo divulgado nas redes.

Nada definido! Enquete BBB 24 aponta votação acirrada entre as sisters

A eliminada deste domingo (14/4) deve ser uma representante do Norte do Brasil. Isso porque segundo a enquete Uol, a votação para tirar um dos concorrentes da competição pelo prêmio de R$ 3 milhões está acirradíssima entre a Alane e Isabelle. Na parcial mais recente, a paraense tem 48,47% dos votos para deixar a casa, enquanto a amazonense tem 48%.

O ilustre morador de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Matteus passou despercebido e deve levar apenas 3,52% dos votos. É importante ressalta que “enquete não define Paredão”, como o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, fazia questão de frisar. Para quem deseja colaborar com o resultado, o ideal é ir direto no site do Gshow. Vote aqui!