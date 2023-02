Bruno Gaga detalha motivos da desistência e revela torcida no BBB23

Durante os desfiles na Sapucaí na madrugada desta terça-feira (21/2), a coluna LeoDias teve a oportunidade de conversar com Bruno Gaga, participante que desistiu do BBB23 na última sexta-feira (17/2). Entre diversos assuntos, o ex-brother detalhou um pouco mais os motivos da sua desistência e revelou para quem está torcendo na sequência do programa.

Arrependimento por ter entrado no programa? Apesar de ter desistido do BBB23, Bruno Gaga relatou que não se arrependeu de ter se inscrito e participado do reality.

Bruno Gaga ficou sem graça ao tirar uma foto ao lado de MaríliaReprodução/ Instagram RioPraia

E, assim, saiu do realityReprodução/Instagram

Bruno Gaga apertou botão de desistência do BBB23Reprodução

BBB23. após desistir, Bruno Gaga posa com os pais: “Precisava disso”Reprodução/Instagram

“Foi incrível, era a realização de um sonho inimaginável, eu que sou de uma cidade do interior de Alagoas, com 25 mil habitantes. Tentava desde 2017, mas como eu sou nordestino, não desisto nunca. Falei que iria realizar meu sonho e da minha família”, explicou.

Motivos da desistência Gaga deixou claro que a partir do momento em que não estava sendo ele mesmo, resolveu deixar o programa, para priorizar a saúde mental: “Quando vi que eu não estava sendo eu, me perdendo, triste, eu não sou aquilo, sou abraço e alegria. Quando eu me ofusquei, preferi apertar o botão, não queria passar aquela imagem para o público. Já deu, realizei um dos meus sonhos. (O BBB) foi só um passo, o meu sonho de verdade vou realizar aqui fora”

O ex-brother também não se arrepende de ter deixado o programa, uma vez que não tem dinheiro que pague uma boa saúde mental: “Não me arrependo. Foi um ato de coragem, porque dinheiro nenhum paga nossa saúde mental e minha alma estava triste, meu coração estava se ‘esbargando’ por dentro e eu disse que não quero isso para mim. O que paga é a saudade da minha família, dos meus pais. Se Deus quiser vão ter muitas propostas para mim e vou conseguir o meu propósito, que é mudar a vida da minha família”.

Para quem irá torcerO ex-participante do BBB23 não limitou sua torcida a apenas um participante e revelou que torce para que Amanda, Cara de Sapato, Aline Wirley ou MC Guimê saiam vitoriosos do programa.

“A minha torcida vai para a Amanda, uma pessoa maravilhosa, para o Sapato, um coração enorme, para Aline, que entrou comigo, nós tivemos nossos impasses, nossas diferenças, mas nos damos muito bem, e também para MC Guimê que é um amigo que fiz lá dentro”, detalhou.

