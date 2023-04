Câmeras flagram mulher abandonando 8 filhotes de cachorro em rua do DF

Uma mulher abandonou uma caixa com oito filhotes de cachorro na frente de um pet shop na QN 7E, no Riacho Fundo II. O caso aconteceu na tarde do último sábado (1º/4).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher, acompanhada de uma criança, passa segurando a caixa com os filhotes. Após abandonar os animais, a mulher volta sem nada nas mãos.

Veja o vídeo:

A proprietária do pet shop não tem como cuidar dos cachorros e decidiu registrar um boletim de ocorrência. O caso é investigado pela 29ª DP, do Riacho Fundo, como abandono de animais em propriedade alheia e maus-tratos a animais.

Mulher abandona caixa com oito filhotes de cachorro no Riacho Fundo IIMaterial cedido ao Metrópoles

Momento em que a mulher abandona os filhotes Material cedido ao Metrópoles

Imagem de filhotes de cachorroMaterial cedido ao Metrópoles

Ana Paula Vasconcelos, advogada do Fórum de Defesa Animal, explica que o abandono de animais é crime conforme a Lei 9.605/98 art 32 e 32- A, sendo passível de reclusão de 2 a 5 anos quando o crime for cometido contra cães e gatos.

“Além de criminoso, esse ato é moralmente condenável. É preciso repreendido a altura. A sociedade precisa praticar a guarda responsável e castrar seus animais para evitarmos cenas tão covardes como essas”, comenta Vasconcelos.