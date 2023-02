Cão da Polícia Militar descobre drogas em carrinho de bebidas na praia

Carrinho supostamente usado para vender bebidas servia como esconderijo de drogas. Caso aconteceu em Porto Seguro (BA) 04/02/2023 21:25, atualizado 04/02/2023 21:26

Reprodução / Radar 64

A cadela K9 Kira do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM) descobriu, na tarde de quinta-feira (2/2), que um carrinho supostamente usado para comercializar bebidas servia como esconderijo de drogas. O flagrante ocorreu na cidade de Porto Seguro, na Bahia.

Equipes do 8° BPM promoviam ações de combate ao tráfico de drogas, na Orla Norte, próximo das cabanas de praia, com apoio da K9 Kira. Após varreduras, a cadela sinalizou para uma possível irregularidade no carrinho.

