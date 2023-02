Lula e Janja divulgam cartões de vacinação da Covid

Conforme a carteira de vacinação, Lula tomou quatro doses de vacina contra a Covid: as duas doses de Coronavac (em março e abril de 2021, em São Bernardo do Campo); a terceira dose, de Pfizer (em outubro de 2021, em São Paulo); a última, de Janssen, também na capital paulista, em abril de 2022.

Janja tomou as quatro doses de Pfizer – em junho de 2021, setembro de 2021, janeiro de 2022 e novembro de 2022, todas em São Paulo.

Carteira de vacinação de Lula

Carteira de vacinação de LulaReprodução

lula e janja no velório

Lula e Janja chegam ao gramado da Vila Belmiro para acompanhar velório de PeléFábio Vieira/Metrópoles

Lula e Janja

Lula participa de coquetel com chefes de EstadoVinícius Schmidt/Metrópoles

Sigilo de BolsonaroNa contramão de Lula e Janja, que divulgaram os cartões de vacinação voluntariamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou sigilo de até 100 anos ao seu documento, em janeiro de 2021.

Durante sua gestão, Bolsonaro pôs reiteradamente em xeque a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid-19 e sempre repetiu que não se vacinaria. “Não vou tomar a vacina e ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final”, disse em 2020.

Nessa quarta-feira (15/2), a CGU decidiu autorizar a quebra de sigilo de dados do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, como noticiou a coluna do Igor Gadelha, no Metrópoles. A expectativa no governo é que, até esta sexta-feira (17/2), o órgão autorize o Ministério da Saúde a fornecer os dados a quem solicitá-los via Lei de Acesso à Informação (LAI).