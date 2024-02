Carnaval 2024: CTA realizou ação de prevenção às ISTs no Centro de Teixeira de Freitas

Ação de prevenção promovida pelo CTA para o Carnaval de 2024 (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta sexta-feira (09), a equipe do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) promoveu uma ação de prevenção para o Carnaval de 2024 na Travessa XV de Novembro, no Centro.

Durante a ocasião, foram realizadas testagens rápidas e a entrega gratuita de insumos de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como preservativos masculinos e femininos, lubrificantes e materiais educativos.

A iniciativa visou alertar a população sobre a importância do sexo seguro, contribuindo para a redução do número de novas infecções e promovendo o bem-estar geral da comunidade durante as festividades carnavalescas.

