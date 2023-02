Carnaval: Chuva forte afugenta foliões em São Paulo e causa alagamentos

No início da tarde deste sábado, 18, uma chuva de granizo assustou os foliões no primeiro dia do Carnaval em São Paulo. A tempestade atingiu diversas áreas da capital paulista e Grande SP, com maior intensidade na região central da capital, onde se concentram a maioria dos blocos de rua. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) identificou ponto de alagamentos em diversos locais da cidade, além de emitir estado de alerta para algumas regiões. Por volta das 16h45 (horário de Brasília), toda a capital estava em estado de observação para chuvas fortes. Apesar da água e do gelo, os foliões não desanimaram e logo retomaram para a folia. O Bloco das Gloriosas, da cantora Gloria Groove, atrasou em uma hora o início pelas chuvas. Outros bloquinhos pela cidade paralisaram o som, mas depois retomaram a festa.

Previsão é de mais chuva para domingo

A Defesa Civil de SP emitiu uma nota na sexta-feira, 17, alertando para chuvas intensas e contínuas no Estado até domingo. A chuva pode ser acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e granizo. Todo o litoral também está em estado de atenção, e por lá pode chover até 250mm durante o feriado. O órgão de monitoramento também emitiu recomendações: para quem for dirigir, manter a atenção nas estradas, não sair do carro em enxurradas e manter a distância do veículo à frente. Nas praias ou em locais abertos, se abrigar durante as tempestades e evitar cachoeiras pelo risco de cabeça d’água – fenômeno que provoca o aumento repentino do volume de água.