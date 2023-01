Carnaval marcará o centenário de Osmar Macêdo

No dia 22 de março de 2023 o saudoso Osmar Macêdo completa 100 anos de nascimento. Um dos inventores do trio elétrico, ao lado de Dodô, Osmar, muito querido pelos amigos e admiradores, receberá uma justa homenagem de seus herdeiros. Para o Carnaval deste ano, o trio Armandinho Dodô e Osmar – formado por Armandinho, Aroldo, André e Betinho – vai desfilar com o tema Centenário Osmar Macedo. A importância de Osmar Macêdo para o Carnaval da Bahia é imensurável. Quando ele e Dodô criaram o trio elétrico em 1950, fizeram uma revolução na folia baiana, hoje conhecida não só no Brasil como em várias partes do mundo. Seu Osmar morreu em 30 de junho de 1977 e Dodô, que nasceu em 10 de novembro de 1920, morreu em 15 de junho de 1978.

Nelson Rufino: Homenagem e Pipoca (Foto: Marco Shukster – Divulgação)

A Pipoca de Nélson Rufino

Um dos maiores compositores de samba do Brasil, o baiano Nelson Rufino, que comemorou 80 anos no ano passado, será tema do Carnaval do Bloco Amor e Paixão, que desfila na quinta-feira no circuito Osmar Macêdo (Campo Grande- Avenida). E tem mais novidade: no domingo, no mesmo circuito, sairá a Pipoca puxado pelo autor de obras como Verdade (descobri que te amo demais) e Todo Menino é um Rei. Nada mais justo para um artista que é gravado por grandes nomes em todo o Brasil, a exemplo de Zeca Pagoddinho.

Flávia Oliveira e Luiz Mott (Foto: Reprodução do Instagram de Flávia)

Livro de Luiz Mott vira tema da Escola de Samba Unidos do Viradouro

Rosa Egipcíaca – Uma Santa africana no Brasil, livro lançado em 1993 pelo antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, serviu de enredo para o Carnaval da Escola de Samba Unidos do Viradouro em 2023, quando a publicação de Mott completa 30 anos. Vem edição comemorativa revista pelo autor aí. Segundo a jornalista Flavia Azevedo, da GloboNews, foi Mott que, no fim dos anos 1970, na pesquisa de mestrado, encontrou no arquivo público do Piauí a carta de Esperança Garcia. “Escrito em 1770, é o mais antigo texto de reivindicação de uma pessoa escravizada a uma autoridade. Ela escreveu ao governador denunciando maus- tratos a ela e ao filho, separação forçada do marido e interrupção das práticas religiosas. A carta foi reconhecida como petição e Esperança Garcia, como a primeira advogada do Brasil”, diz Flávia.

SumerTimes Festival

Baco Exu do Blues é uma das atrações confirmadas para a primeira edição do SummerTimes Festival que acontece dia 22 de janeiro, a partir das 10h na Esplanada do Estádio Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz – São Luiz, Belo Horizonte – MG). A Line up terá também o havaiano Jack Johnson, o Vintage Culture, além de Racionais MC’s, Marina Sena, Djonga, Silva, Matuê, Sidoka e outros grandes nomes.

Tum-tum-tum

1. O Festival Arrochaê acontece no dia 3 de fevereiro no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, reunindo os cantores Pablo, Thiago Aquino e Unha Pintada. O evento é uma parceria entre os escritórios MP Produções, A Loja Promoções e PIDA, que gerenciam a carreira dos três artistas. O evento também será realizado nas cidades baianas de Barreiras, Itabuna e Feira de Santana, além des Vitória (ES), Rio de Janeiro, São Paulo.

2. O projeto Samba Sunset, que acontece no dia 21, a partir das 16h, no Sollar Baía, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno) terá abertura da cantora Ju Moraes e, logo em seguida, show Diogo Nogueira, que apresentará grandes clássicos da carreira. Mais informações através do número 71 98450-0955 e pelo Instagram @sollarbaia.

3. O Primeira Casamba de 2023, comandado por Flavinho, acontece amanhã, a partir das 15h no Mahi Mahi, noCorredor da Vitória. E para começar bem o ano ele receberá alguns convidados. Os primeiros confirmados são Xexéu, ex-Timbalada, e Paula Sanffer, agora integrante das Timbaladies. A produção promete 4 horas de muita música e samba no pé.