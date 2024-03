Casada com senador do PT, ex-repórter da Globo deverá sair a prefeita

Reprodução

1 de 1 Rogério e Candisse Carvalho – Foto: ReproduçãoA jornalista Candisse Carvalho, casada com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, está com a candidatura pelo partido encaminhada para a Prefeitura de Aracaju. Na última semana, o diretório municipal elegeu a chapa liderada por Candisse para o cargo. A decisão final será tomada no próximo sábado (9/3).

Nas redes sociais, o senador petista comemorou a decisão do diretório de Aracaju, mas não citou a relação com a pré-candidata. “Estaremos nas ruas iniciando o trabalho desta pré-campanha”, afirmou o parlamentar, acrescentando: “Estamos felizes […] com esse importante passo para a escolha de uma pré-candidatura de uma mulher”.

Candisse Carvalho atuou como jornalista na afiliada da TV Globo em Recife. Em 2019, primeiro ano de Rogério Carvalho no Senado, Candisse trabalhou no gabinete do petista quando os dois namoravam, como mostrou o Metrópoles.

