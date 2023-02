Catadores devem recolher 100 toneladas de recicláveis em seis dias de carnaval

O Projeto Eco Folia Solidária: O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente deverá retirar dos três circuitos do Carnaval de Salvador, ao longo dos seis dias de festa, o equivalente a 100 toneladas de materiais recicláveis. A iniciativa voltou a ocorrer depois de dois anos sem a festa e está em sua 18ª edição.

Assim como em anos anteriores, o principal objetivo do projeto é fomentar e valorizar o trabalho de catadores e catadoras de materiais recicláveis autônomos e cooperativados. A ação tem como base as leis 12.305/10 e 12.932/14, que instituem a política nacional e estadual de resíduos sólidos. Além de contribuir para a diminuição de impactos ambientais provocados pelos resíduos, também permite a estes profissionais uma renda através do reconhecimento de plásticos, garrafas PET e latinhas de alumínio, nos dias da folia.

Em 2020, catadores de cinco cooperativas beneficiadas foram responsáveis por retirar do meio ambiente cerca de 30 toneladas de materiais recicláveis. Este ano, as cooperativas de coleta seletiva Cooperguary, CAEC, Cooperativa BARIRI, COOPERBRAVA, COOCREJA, CAMAPET, CANORE, COOPERES, CRUN e CANARECICLA, em parceira com o Centro de Arte e Meio Ambiente (Cama) e o Fórum Lixo e Cidadania, estarão na gestão da iniciativa. No total, o projeto vai alcançar 11 cooperativas e cerca de 200 catadores.

“A expectativa é atender 710 catadores e catadoras de materiais recicláveis autônomos. Somando [os cooperativados e os autônomos], a ideia do projeto é beneficiar mil catadores e catadoras durante o período do Carnaval”, afirmou Joilson Santana, coordenador executivo da Ong Cama e do Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia.

“Em relação à produção e volume coletado, há uma expectativa de que a gente possa chegar a 100 toneladas de materiais recicláveis, em 2023, a partir do projeto”, reafirmou Santana.

Os profissionais contarão com sete Centros de apoio ao catador, distribuídos em três circuitos oficiais. Dois destes estarão no Centro da cidade – no Politeama, próximo ao Orixás Center, e na Ladeira da Montanha.

Já na Barra, serão quatro postos. Um na rua Carlos Chiacchio – em frente ao Cristo da Barra -, dois na Marques de Leão – sendo um no estacionamento da Caixa e outro próximo ao Santander. O quarto ficará na rua Miguel Burnier – próximo à antiga Perini. Um centro também foi montado no bairro Nordeste de Amaralina.

A Ecofolia tem o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – Setre, CAR e a Sema; da Prefeitura Municipal de Salvador, da AmBev, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Estado da Bahia, da Defensoria Pública da Bahia, da Defensoria Pública da União e do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).

