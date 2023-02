“Cheguei aos 60 anos e agora?” Essa é uma dúvida bastante pertinente entre as pessoas que acabaram de entrar na terceira idade.

Afinal de contas, à medida que o tempo passa, o nosso corpo passa por algumas alterações. Diante disso, acaba sendo necessário se adequar e passar a ter novos hábitos de cuidados.

Sendo assim, acaba sendo comum que as pessoas se perguntem “cheguei aos 60 anos e agora?”. Antes de tudo, mantenha a calma.

Por mais que possa parecer algo fora do prumo, tudo é questão de manter uma rotina de cuidados e criar uma disciplina.

Cheguei aos 60 anos e agora?

Antes de tudo, você merece os parabéns por ter chegado nessa idade! Nos dias em que vivemos, não é fácil chegar nessa fase da vida.

Mas, ainda que sejam razões para felicitações, não há como negar que também é um período da vida que requer certos entendimentos.

Afinal de contas, é muito comum que se tenha algumas dores ou sintomas mais característicos da velhice.

Por conta disso, pode ser interessante ter alguns entendimentos mais específicos, como cisto sinovial tratamento caseiro ou mesmo como eliminar alguns desconfortos e demais sintomas.

Agora, para aqueles que estão se perguntando “cheguei aos 60 anos e agora?” alguns dos principais cuidados são os seguintes:

1. Cuidar da mente e do corpo

Uma das coisas que você precisa entender, que é essencial compreender sobre esse assunto, é a respeito da necessidade de cuidar do corpo e mente.

Na velhice, é muito comum que as pessoas falem sobre a importância de manter cuidado com o corpo. É claro que isso é necessário, mas não é a única coisa a se manter atento.

A nossa mente é que regula todas as demais funções do nosso corpo. Sem ela, não somos nada. Por isso, atente-se à saúde mental.

Manter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico é vital nesse processo de aceitação e independência nessa fase.

Sendo assim, a nossa dica é que você comece a realizar atividades que serão capazes de despertar a sua mente.

Tente sair para caminhar, ir ao cinema, visitar os seus amigos e coisas semelhantes. Tudo isso contribui para um envelhecimento mais saudável.

2. Acompanhamento médico regular e especializado

Outro aspecto fundamental, praticamente indispensável, diz respeito à necessidade de manter um acompanhamento médico especializado.

Afinal de contas, quando estamos mais velhos, acabamos nos tornando mais suscetíveis a certos problemas.

Além do mais, é comum ficar com algumas dúvidas relacionadas à saúde, ainda mais quando se refere a alguma doença do qual se tem maior suscetibilidade de desenvolver.

O idoso pode começar a querer saber se carcinoma basocelular infiltrativo pode matar, qual a melhor forma de controlar a diabetes e coisa semelhante.

Por conta disso, manter uma rotina de acompanhamento com o médico especializado é importante para garantir o bem-estar e segurança da pessoa idosa.

O geriatra é o profissional responsável por dar todo o apoio e indicar para alguma especialidade, caso julgue ser necessário.

Após os 60 anos, o nosso corpo acaba passando por uma série de mudanças mais intensas. Portanto, acaba sendo necessário que o idoso entenda essa nova fase e vá se adaptando.

Toda a família e a equipe médica precisa sempre estar acompanhando o caso da pessoa idosa, de modo a garantir a sua máxima qualidade de vida.

3. Importância da família e dos laços sociais

Cheguei aos 60 anos e agora? Procure manter e aumentar os seus laços sociais e se mantenha conectado com a sua família.

A importância dos laços sociais é incontestável para todos nós. No entanto, esse tipo de afeto acaba se tornando ainda mais precioso na terceira idade.

E isso acontece porque muitos idosos têm menos disposição para sair de casa e correm o risco de se isolar.

A família desempenha um papel vital, pois é onde os idosos encontram segurança e suporte, sentindo-se mais dispostos a realizar as suas atividades.

Amigos, vizinhos, conhecidos, atendentes de estabelecimentos comerciais que frequentam e a equipe médica são outras fontes de influência na vida social mais ampla.

Mas, sempre que for sair com o idoso, é importante ter alguns cuidados essenciais com a pele, até mesmo para evitar problemas maiores.

4. Alimentação balanceada

Outro aspecto fundamental depois dos 60 anos é ficar ainda mais atento em relação a uma alimentação mais equilibrada.

Não há como negar que a alimentação regrada é essencial para todas as fases da vida, mas especialmente para quando se é mais velho.

Afinal de contas, faz com que a pessoa idosa se sinta mais disposta e ainda possa prevenir ou controlar uma série de doenças.

Se você não quer saber como é a cirurgia de câncer no estômago, procure fazer uma reeducação alimentar para se manter mais saudável.

Dizemos isso porque, quando se é idoso, os órgãos começam a funcionar em outra velocidade, com o metabolismo mais lento.

Além do mais, o nível de água no organismo também costuma ser menor, fora os diversos hormônios em menor quantidade.

Sendo assim, para manter uma longevidade, a nossa dica é manter uma alimentação mais regrada, com poucas calorias.

Muito mais do que evitar comida processada ou gordura saturada, está a necessidade de aumentar a ingestão de legumes, frutas etc.

5. Respeitando o tempo e a independência do idoso

Como já mencionado, a terceira idade oferece uma série de transformações corpóreas. Mas isso se reflete tanto na mente como no corpo.

Por mais que os idosos possam ter uma certa autonomia, ainda assim se faz necessário com que eles tenham um cuidado especial.

Mas, ainda que o idoso precise de uma certa assistência, é preciso prezar pela sua autonomia como pessoa, respeitando seu tempo, espaço e independência.

6. Cuidando da casa

Ao chegar nos 60 anos de idade, pode ser necessário fazer algumas adaptações em casa, para garantir máxima segurança e conforto.

A nossa casa deve ser uma ambiente aconchegante e seguro. Mas, quando se é idoso, as chances de queda podem se tornar maiores.

Sendo assim, há alguns cuidados que se deve aplicar, de modo a facilitar a mobilidade. Dentre algumas dicas, podemos mencionar as seguintes:

Coloque barras de apoio no banheiro, chuveiro, escadas e corredores;

Coloque tapetes antiderrapantes por toda a casa;

Deixe a casa bastante iluminada;

Remova todos os objetos pontiagudos;

Abra espaço entre os móveis, para facilitar a mobilidade;

Procure deixar os objetos do dia a dia mais acessíveis.

7. Sabendo seus direitos

Outro ponto do qual devemos mencionar como sendo uma aspecto extremamente importante, é a respeito da necessidade de conhecer todos os seus direitos.

Um dos grandes marcos na defesa dos direitos das pessoas mais velhas foi o Estatuto do Idoso, criado no ano de 2004.

O estatuto visa condensar os direitos essenciais para essa população, tais como uma série de benefícios, acesso à saúde, atendimento integral, previdência social etc.

Tenha em mente que, por mais que você já seja idoso, existem diversas leis das quais você precisa ter conhecimento.

Os cuidados que se deve ter em idade avançada vão muito além do que apenas tomar remédio ou manter uma rotina com médicos.

É vital atenção ao bem-estar e à convivência social. Tudo isso faz parte do contexto de se entender como pessoa idosa, melhorando a qualidade de vida.

8. Prática de atividades físicas

Por fim, não temos como deixar de mencionar a respeito da importância de manter uma rotina com a prática de exercícios físicos.

Afinal de contas, isso acaba melhorando a disposição para as ações cotidianas, além de ajudar na prevenção e tratamento de uma série de doenças.

Porém, ao praticar algum esporte, a nossa dica é que seja assistido por um profissional, até mesmo para evitar problemas como esporão calcâneo, lesões e coisas semelhantes.

Para idosos, o mais adequado seriam práticas com menos impacto, tais como: