Sinergia entre a Indústria Cosmética e Agrícola: Uma Aliança Promissora

Ivo Barroso e Aline Andreis uma Aliança de Inovação e Sustentabilidade

No coração pulsante do Rio de Janeiro, duas indústrias aparentemente distintas encontram um elo inesperado: a beleza e o agronegócio. Ivo Barroso, empresário por trás da renomada fabricante de cosméticos SKAFE, e Aline Andreis, uma visionária do ramo agropecuário, unem forças em um matrimônio que transcende fronteiras e setores.

Com uma trajetória de mais de meio século, a SKAFE tem sido pioneira em inovação, tecnologia e pesquisa, elevando os padrões de beleza e bem-estar tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Enquanto isso, Aline Andreis gerencia fazendas de soja, milho, feijão e gado, destacando-se como uma líder no competitivo mercado agropecuário.

O casamento de Ivan Barroso e Aline Andreis, agendado para o dia 05 de abril, promete ser um evento exclusivo no icônico Cristo Redentor. Com apenas alguns poucos

convidados selecionados, incluindo importantes empresários do Rio de Janeiro e do Paraná, o casal celebrará não apenas sua união, mas também a sinergia entre dois setores fundamentais da economia brasileira.

Sob a bênção do Padre Omar Raposo, conhecido por unir casais da alta sociedade brasileira, a cerimônia será apenas o prólogo de uma festa memorável no lendário Copacabana Palace. Onde o glamour da beleza se encontrará com a solidez do agronegócio, selando uma parceria que promete transformar o cenário empresarial do país.