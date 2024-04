Chris Flores abre o jogo e explica por que decidiu deixar o SBT

Chris Flores deixou o SBT nesta sexta-feira (19/4). A apresentadora estava afastada do programa Fofocalizando desde novembro, disposta a não retornar. Em entrevista ao Notícias da TV, ela explicou o motivo da sua decisão.

“No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo”, justificou. “Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida”, afirmou ela.

Chris Flores ainda revelou que passou os últimos seis meses esperando um novo projeto no SBT e chegou a ser sondada para integrar novos programas, como o Chega Mais, mas recusou.

Chris Flores Foto: Reprodução/Instagram

Reprodução/ SBT

Chris Flores Reprodução/TV Foco

Reprodução/TV Foco

Chris Flores Reprodução

“Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também”, disse ela.

A apresentadora agradeceu o SBT. “Eles [executivos da emissora] falaram ‘até breve’. Disseram que, surgindo um novo projeto e eu tendo disponibilidade, podem me chamar. Tenho muita gratidão pelo SBT, uma casa que me recebeu muito bem e para a qual eu dei o meu melhor. É um ciclo que se encerra”, afirmou.

Ela completou: “Estou em um momento de ressignificação, de entender o que vou fazer, onde e como. É um momento de reestruturação pessoal e de carreira”.

Chris Flores ainda segue com projetos comerciais assumidos com clientes fora do SBT. “Por isso eu precisava colocar um ponto final na relação com o SBT. Você não tem um recomeço se não finaliza. E se tiver uma nova oportunidade no SBT, eu volto com o maior prazer”, encerrou.