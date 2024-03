Cid revela à PF ao menos 5 reuniões golpistas de Bolsonaro e militares

Durante depoimento de mais de oito horas, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), informou à Polícia Federal (PF) que foram realizadas ao menos cinco reuniões com a presença direta do ex-presidente, da cúpula do governo e militares.

O tenente-coronel deu informações sobre todas as reuniões mapeadas pelos investigadores da PF. A informação é da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

Um dos encontros relatados foi quando o ex-assessor especial da Presidência Felipe Martins e o advogado Amauri Feres Saad apresentaram a chamada “minuta do golpe” a Bolsonaro.

Após passar por alguns ajustes, que teriam sido solicitados pelo próprio ex-presidente, o texto golpista foi discutido novamente em um encontro entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas.

O militar também confirmou a reunião entre Bolsonaro e seus ministros, em 5 de julho de 2022, em que a PF identificou uma “dinâmica golpista”. O vídeo (confira abaixo) do encontro estava no computador do tenente-coronel, mas não foi divulgado no acordo de delação premiada.

Outros encontros para tratar do golpe citados por Cid — Quarta reunião: 12 de dezembro de 2022, em Brasília (DF)

Realizada pelo major Rafael Martins para debater a estratégia por trás do golpe de Estado Participaram: o major Martins, Cid e outros militares. Mensagens mostraram que, após o encontro para tratar do golpe, Martins pediu ao ex-ajudante de ordens da Presidência o pagamento de R$ 100 mil para bancar a viagem de manifestantes à capital federal. — Quinta reunião: 28 de dezembro de 2022, em Brasília (DF)

Realizada pelo coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, então assistente do Comando Militar do Sul. De acordo com troca de mensagens interceptadas no celular do tenente-coronel, o coronel Neto foi o responsável por selecionar os convidados da reunião do golpe. Participaram: oficiais com formação nas forças oficiais e assistentes de generais supostamente eram favoráveis a trama golpista