Cinco meses depois, causa da morte de Aaron Carter é divulgada

Cinco meses após o falecimento de Aaron Carter, irmão de um dos integrantes do grupo Backstreet Boys, Nick, a causa da morte foi revelada: a autópsia determinou que o cantor foi vítima de um afogamento, causado pela ingestão de alprazolam (usado para crises de ansiedade) e e inalação de gás difluoroetano (usado em latas de ar comprimido). As informações foram reveladas pela revista Variety, nesta terça-feira (18/4).

O Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles (EUA) definiu como um acidente. No dia 5 de novembro do ano passado, Aaron Carter, de 34 anos, foi encontrado, inconsciente, dentro da banheira de sua casa. Segundo o site TMZ, quem descobriu o acidente foi a governanta do cantor, que chamou as autoridades locais.

Na ocasião, Nick Carter, irmão da vítima, fez um desabafo nas redes sociais sobre sua perda: “Meu coração foi partido hoje. Apesar de eu e o meu irmão termos tido uma relação complicada, o meu amor por ele nunca desapareceu”, começou ele.

Nick ainda falou sobre problemas do irmão relacionados ao abuso de substâncias do irmão: “Sempre me agarrei à esperança de que ele, de alguma forma, algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontrar a ajuda que ele tão desesperadamente precisava. Às vezes, queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui”, afirmou ele, em uma publicação acompanhada de diversas fotos dos dois, inclusive na infância.

“Vou sentir mais falta do meu irmão do que alguém alguma vez irá imaginar. Amo-te Chizz, agora tens a oportunidade de finalmente ter alguma paz que nunca poderias encontrar aqui na terra… Deus, por favor cuida do meu irmãozinho”, finalizou.

Aaron Carter deixou um filho, que completou 1 ano logo após a morte do pai. O menino é fruto do relacionamento do cantor com Melanie Martin. Os dois estavam noivos e o bebê é o único herdeiro do cantor.

Cantor mirim, Carter lançou seu primeiro álbum em 1997. Em 2000, ele lançou Aaron’s Party (Come Get It), seu álbum mais vendido. Seu último trabalho em estúdio, Love, foi lançado em 2018. Carter também teve trabalhos na televisão, tendo participado de séries como Encrencas em Família, Sétimo Céu e Angie Tribeca.

Em 2019, ele revelou, em uma entrevista ao Entertainment Tonight, que havia sido diagnosticado com vários problemas de saúde mental. Semanas depois, Nick obteve uma ordem de restrição contra ele. Em setembro daquele mesmo ano, Aaron se internou, pela quinta vez, em uma clínica de reabilitação para tentar recuperar a guarda do filho dele.

Ele e sua noiva, Melanie Martin, perderam a custódia devido à violência doméstica e problemas com drogas. Quase dois meses após sua morte, a mãe recuperou a guarda da criança, que estava com a avó materna.

Depois que o laudo da morte de Aaron foi divulgado, Melanie emitiu um comunicado discordando do resultado: “Os resultados não são um encerramento pra mim. Ele afirma que a morte foi por afogamento, mas também acrescenta que ele estava vestindo uma camiseta e um colar na banheira, o que não faz sentido. Por que ele estaria em uma banheira com roupas? Este relatório só nos faz fazer mais perguntas”, disparou ela.