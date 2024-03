Cine Rainhas promove fortalecimento do empreendedorismo feminino negro em São Paulo

Aliança Empreendedora realiza evento gratuito no Dia Internacional da Mulher visando a sororidade no contexto do empreendedorismo

Na sexta-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), campus Liberdade, recebe um encontro focado em empreendedorismo para mulheres negras da capital de São Paulo e região metropolitana.

Organizado pela Aliança Empreendedora, o evento Cine Rainhas do Empreendedorismo acontece das 13:30h às 17h. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas.

“É importante proporcionar espaços e oportunidades que fortaleçam as mulheres negras que ainda enfrentam desafios significativos no mundo empreendedor.

O encontro pretende apoiar essas empreendedoras a quebrarem barreiras que as impedem de crescer e potencializar os seus negócios”, destaca Camila Reis, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora.

A programação, pensada por mulheres e para mulheres, especialmente as negras, visa criar uma experiência inspiradora e dinâmica, centrada no empoderamento dessas empreendedoras.

O evento combina conteúdos inspiracionais, atividades práticas de negócios, autocuidado, brindes e fortalecimento das empreendedoras enquanto rede.

Cineclube para mulheres negras A atração principal do encontro será a exibição do curso Rainhas do Empreendedorismo, que dá nome ao evento e será apresentado em formato de Cineclube.

A capacitação aborda diversos temas como saúde mental das empreendedoras negras, estratégias de rede de trocas, os desafios relacionados à maternidade e ao empreendedorismo. Será uma tarde de muita troca, com atividades práticas, momentos de autocuidado como massagem e meditação, brindes e oportunidades para construir conexões com outras mulheres.

O curso, disponível atualmente no formato online, já apoiou mais de 1.500 empreendedoras a entenderem sobre crenças limitantes e como o autoconhecimento apoia no desenvolvimento dos seus negócios.

O Cine Rainhas do Empreendedorismo é uma iniciativa do projeto Tamo Junta, realizado pela Aliança Empreendedora em parceria com a plataforma do Tamo Junto.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas no link: https://bit.ly/cinerainhasdoempreendedorismo

Sobre o Tamo Junta

Projeto apoia o empoderamento econômico de mulheres negras a partir do empreendedorismo da capital de São Paulo e região metropolitana. Gestão de negócios, marketing digital, finanças são alguns dos temas acessados pelas empreendedoras na capacitação, além de acompanhamento de mentores especializados e outros benefícios para potencializar seus negócios.

Sobre a Aliança Empreendedora e o Tamo Junto

A Aliança Empreendedora acredita que todos e todas os brasileiros podem empreender de forma digna e justa, e usa o empreendedorismo como forma de transformar o Brasil. Para isso, capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades e periferias de todo o país, gerando inclusão e desenvolvimento econômico social, em parceria com empresas, governos, organizações sociais e interessados na causa.

Saiba mais em www.aliancaempreendedora.org.br. O Tamo Junto é uma multiplataforma de conteúdos online e gratuitos, desenvolvida pela Aliança Empreendedora. Por meio da iniciativa é possível ter acesso a cursos online e com certificado, videoaulas, artigos e ferramentas de gestão, todos os conteúdos têm o objetivo de gerar novas oportunidades de negócios, trabalho e renda através do empreendedorismo, promovendo inclusão e desenvolvimento econômico e social.

Serviço Cine Rainhas

Data: 08/03/2024

Horário: das 13:30h às 17h

Local: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado-Campus Liberdade (Av. da Liberdade, 532-Liberdade, São Paulo–SP, 01502-001) Inscrições gratuitas através do link: https://bit.ly/cinerainhasdoempreendedorismo