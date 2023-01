Classificação do Campeonato Baiano: veja a tabela atualizada

O Campeonato Baiano 2023 encerra, neste domingo (15), sua 2ª rodada. O dia teve quatro jogos, com destaque para a goleada do atual campeão, o Atlético de Alagoinhas, sobre o Bahia de Feira em casa, por 4×0. Recém-promovido à elite, o Itabuna também venceu com superioridade: aplicou 4×1 sobre o Vitória, em pleno Barradão.

Pouco depois, foi a vez do Jacuipense receber o Bahia no Valfredão. O Esquadrão se deu melhor: Ricardo Goulart saiu do banco para marcar o 1×0, aos 37 minutos do segundo tempo. Pelo mesmo placar, o Jacobinense venceu o Doce Mel na Arena Cajueiro.

Antes, no sábado (14), o Barcelona de Ilhéus venceu a Juazeirense por 1×0, no Adauto Moraes.

Veja como está a tabela atualizada: