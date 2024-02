Com drones e revistas, SSP-DF vai monitorar 153 eventos no Carnaval

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) vai monitorar os 153 eventos de Carnaval cadastrados para ocorrer no período. As festas por ocasião do feriado começam nesta sexta (9/2) e terminam na próxima terça-feira (13/2).

As ações de segurança do Carnaval de 2024 estão descritas no Protocolo de Operações Integradas (POI), elaborado pela SSP-DF a partir de reuniões com representantes dos blocos, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e dos órgãos vinculados ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

Os principais eventos vão ocorrer nas asas Sul e Norte, no Eixo Eixo Cultural Ibero-Americano, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade e no Circuito Brasília em Folia – que passa pelo estacionamento da Biblioteca Nacional, pela Via S2, pelo Setor Hoteleiro Sul (SHS) e pela S1.

As demais festas carnavalescas vão ocorrer nas seguintes regiões administrativas: Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Paranoá, Planaltina, Taguatinga, São Sebastião, Sudoeste e Varjão.

Os eventos próximos a quadras residenciais deverão terminar às 23h, segundo recomendação do MPDFT. Além disso, toda a folia será monitorada pelo Ciob, que reúne 30 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF).

As forças de segurança atuarão com auxílio de câmaras e drones. Para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, o uso dos equipamentos aéreos “possibilita uma resposta mais rápida em situações de emergência e dão suporte à atuação dos agentes de segurança em campo”, pois as imagens registradas são transmitidas instantaneamente ao Ciob e às equipes na Cidade da Segurança Pública.

Revistas A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) cuidará da segurança nos eventos do Plano Piloto e das demais regiões administrativas. O policiamento será reforçado com veículos e policiais a pé.

A PMDF montará linhas de revista nas proximidades dos blocos, com recolhimento de objetos perfurocortantes e outros que possam comprometer a segurança dos foliões.

As estações do metrô e a Rodoviária do Plano Piloto receberão reforço da corporação, em parceria com órgãos de mobilidade urbana, devido aos registros comuns de aglomerações na área – especialmente após dispersão do público nos eventos, segundo o chefe do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, coronel Wesley Santos.

Base A base das forças de segurança durante as operações do Carnaval de 2024 será na Cidade da Segurança Pública, com estrutura montada no estacionamento norte da Torre de TV.

Um dos dois ônibus da PMDF que ficará no local é equipado com câmeras de monitoramento e filmagem que capta até 15 metros de distância, em ângulo de 360°.

Fui roubado. E agora? A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) montará uma delegacia móvel na Cidade da Segurança Pública. Pessoas que forem vítimas de roubos, furtos ou outros crimes poderão registrar ocorrências e bloquear celulares no local.

A PCDF também fará a identificação de pessoas caso não estejam com documento pessoal em caso de abordagem e poderá fazer exames toxicológicos na base, se necessário.

As equipes das delegacias da região do Plano Piloto – 1ª DP, 5ª DP, Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 1 e Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) 1 – terão reforço nas equipes.

Atendimentos de saúde O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) montará uma Plataforma de Observação Elevada (POE), com câmeras de alta resolução e alcance, para observar a movimentação do público.

A estrutura contará com cinco câmeras superiores, que podem chegar a 15 metros de altura, sendo três fixas, uma térmica – que capta imagens com base no calor emitido pelo corpo – e uma giratória. Ainda haverá seis outras, ao redor de um dos carros oficiais da corporação, que poderão ser usadas para captura de imagens em planos inferiores.

Nos dias de folia, o CBMDF pede à população atenção especial para crianças e idosos. Também orienta o público a se alimentar adequadamente, a ingerir bastante água e a fechar os registro hidráulicos e de gás ao sair de casa, para evitar inundações ou incêndios.

“Outra recomendação é de, em ambientes fechados, observar a presença de brigadistas, [equipamentos] preventivos e saídas de emergências. Em caso de urgência, a orientação é acionar o [telefone] 193”, acrescentou a corporação.

Trânsito Haverá interdição no trânsito nas áreas próximas aos locais onde ficarão ou por onde passarão os blocos de Carnaval, no Plano Piloto e nas demais regiões administrativas.

A S1, no Eixo Monumental, estará fechada da altura do Conic até a Torre de TV, para passagem dos blocos do Circuito Brasília Folia, que começa na S2, na altura da Rodoviária do Plano Piloto, e seguirá pela S1.

A interdição das pistas começará no sábado (10/2), das 8h às 19h. No demais dias de folia, o trânsito ficará interrompido das 10h às 19h.

O chefe do Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF, coronel Edvã Sousa, orientou que os foliões deem preferência ao transporte público coletivo.

“[A circulação de veículos em] toda essa área [central] estará impactada; por isso, orientamos que o público dê preferência para o transporte público, que vai operar com tempo estendido, e também para os de aplicativo”, recomendou.