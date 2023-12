Comerciante é algemado e assaltado por bandidos vestidos de policiais

Um comerciante foi assaltado por três criminosos vestidos de policiais por volta das 6h30 dessa quarta-feira (13/12) no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Os assaltantes também ostentavam uma arma de fogo.

Segundo a vítima, o trio a jogou no chão e a algemou. Na ação, os autores pegaram as chaves do estabelecimento e do automóvel da vítima, além de celular e notebook.

Ao ser conduzido para o veículo, a vítima conseguiu se esquivar, se escondendo atrás de um outro automóvel, o que fez com que os assaltantes fugissem.

Após investigações, a equipe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), no mesmo dia, conseguiu identificar e prender em flagrante um dos autores, de 47 anos. Ele foi localizado na cidade de Valparaiso (GO). Os policiais também encontraram o veículo usado no crime.

O assaltante possui antecedentes criminais por outros dois roubos, associação criminosa, corrupção de menores, homicídio e por motim de presos.

Os outros dois autores não foram presos. As investigações continuam. A pena prevista para o roubo neste caso pode chegar até aos 20 anos de reclusão.