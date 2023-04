Comissão de Segurança da Câmara convoca Cappelli para falar sobre 8 de Janeiro

Com convocação, ministro interino do GSI é obrigado a comparecer; audiência ainda não foi marcada

Foto:Jerônimo Gonzalez/MJSP

Ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli



A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime na Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 25, a convocação do ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli para prestar esclarecimentos sobre a atuação de militares do órgão de segurança durante os atos de 8 de Janeiro. Com a convocação, a presença do ministro interino é obrigatória. Ainda não há data marcada para a audiência com Cappelli. Na quarta-feira, 19, o colegiado iria ouvir o general Gonçalves Dias, até então ministro do GSI, para falar sobre os atos de violência no Distrito Federal. Ele apresentou um atestado médico e faltou à sessão após a divulgação de imagens em que aparece em meio aos manifestantes no Palácio do Planalto. Dias pediu demissão no mesmo dia.