Confira 10 filmes que estão bombando em plataformas de streaming

Com diversas plataformas de streamings atualmente disponíveis para o público, e com suas listas de TOP 10 de filmes e séries cada vez mais requisitadas, as novidades seguem acontecendo quase que de forma constante.

Por conta então deste grande volume de novidades, aos poucos estes próprios destaques começam a variar de forma mais constante. E assim, embora a lista da semana tenha adicionado diversos projetos, o filme Anatomia de Uma Queda segue muito em alta. Além disso, por conta da semana santa, o filme A Paixão de Cristo também está presente.

