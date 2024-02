Confira dicas para se preparar para o “Enem dos Concursos”

A partir de agora, a reta de preparação para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o chamado “Enem dos Concursos”, está a todo o vapor. Milhares de pessoas disputam uma das 6.640 vagas, distribuídas em cargos no governo federal.

No total, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) contabilizou 2,65 milhões de inscritos. Com esse número, o CPNU tornou-se o maior concurso da história do país em número de cadastros.

No entanto, a trajetória para se tornar um servidor público precisa de dedicação e comprometimento nos estudos. Para ajudar os concurseiros neste certame inédito, o Metrópoles conversou com especialistas para separar as melhores dicas de preparação até a reta final. A prova será aplicada em menos de três meses.

Passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros, mas encarar a maratona de provas e estudo exige muita dedicação

Confira algumas dicas que podem ajudar no processo de preparação

1. Cuide da saúde mental e autoestima: não tenha em si mesmo um adversário. Manter o pensamento positivo, acreditar no seu potencial e sonhos ajuda a permanecer focado. É preciso aprender a lidar com medos, limites e adversidades que podem surgir na rotina de estudos

2. Estude de forma antecipada: esperar a divulgação do edital do certame para começar a estudar é um dos maiores erros dos concurseiros. Buscar edições de provas passadas e responder questões ajuda a fixar o conteúdo

3. Entenda como a banca examinadora funciona: dedique um tempo para conhecer e solucionar provas anteriores. Muitas questões são repetidas, e o participante pode ter sorte de responder um enunciado já conhecido

4. Mantenha-se informado: acompanhar os assuntos pautados pela mídia – jornais, televisão e redes sociais – e estar antenado com fatos relevantes que afetam a sociedade significa estar um passo à frente da concorrência

5. Dê atenção ao direito: muitos concursos, principalmente para área militar, exigem conhecimento em diversas áreas do direito. As disciplinas com maior número de questões são direito constitucional, direito penal e direito administrativo

6. Exercite a escrita: no geral, as provas de redação têm peso eliminatório. Se os candidatos acertarem o mesmo número de questões de múltipla escolha, a prova de redação é critério de desempate. Por isso, praticar escrita, interpretação de texto, pontuação. e saber organizar ideias e informações de forma coesa e coerente é um grande diferencial

7. Leia bastante: um tempo dedicado à leitura é essencial para quem busca aprovação. A prova precisa ser interpretada para ser respondida

8. Desenvolva habilidades pessoais: determinação, persistência, organização e produtividade fazem parte de todo o processo

9. Adapte o estudo à vida: ainda há uma grande quantidade de candidatos que acreditam que o estudo para as provas deve ser a prioridade máxima da rotina, do contrário, não terão chance de aprovação. É necessário investir em gestão de tempo e organização, para que exista a adaptação adequada

10. Conheça os próprios pré-requisitos: as premissas que precisam ser avaliadas são remuneração, local de trabalho (cidade de lotação, perfil da entidade ou órgão), rotina de atividades, funções exercidas, possibilidades de crescimento e política de valorização e benefícios

Dicas para o CPNU Para Erick Alves, professor e sócio-fundador do Direção Concursos, os candidatos devem focar em estabelecer um cronograma de estudos em que serão capazes de segui-lo até as vésperas dos exames.

O professor explica que existem diversas maneiras de criar uma rotina de estudos, seja optando por ter horas de estudo seguidas, seja fragmentadas durante o dia. O importante é separar um tempo dedicado exclusivamente para a preparação.

Ele elenca as seguintes dicas:

— Ensino superior e técnico:

Priorizar o estudo dos conhecimentos gerais e dos eixos temáticos que têm maior peso na prova, no bloco escolhido Não deixar de lado possíveis questões discursivas — Ensino médio

Tentar completar o estudo de todo o conteúdo programático do edital, uma vez que há menos matérias cobradas Estudar um pouco de cada conteúdo por dia (não diferenciar cada matéria), assim, depois de algumas semanas, será possível apenas focar na revisão Treinar a redação Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos e especialista em aprendizagem, destaca que os candidatos precisam “ficar de olho” nos eixos temáticos do Enem dos Concursos, que reúnem conteúdos.

Segundo ele, nesses três meses, é importante estar atento à gestão de tempo destinado aos estudos. “Ter materiais bons para otimizar o tempo e, se tiver condições, contar com orientação profissional”, indica.

Cambuy ressalta que é importante fazer uma relação com a ordem de preferência dos cargos de maior interesse dentro do bloco, em caso de aprovação no Concurso Unificado.

Veja as dicas do professor:

— Geral

Comece os estudos pelos eixos que podem ajudar a garantir mais pontos na prova Dar importância para o próprio tempo. Analise sua rotina Classifique os conteúdos com níveis de “urgência”, entre outros — Ensino médio:

Estar atento aos requisitos do cargo Pensar na concorrência versus a distribuição de vagas Observar a distribuição de vagas: nacional, locação indicada e setorial O “Enem dos Concursos” Pensado para “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos”, o Concurso Unificado estabelece uma novidade: a distribuição de vagas divididas em oito blocos temáticos, que reúne carreiras semelhantes entre si.

Todas as 6.640 vagas são destinadas para ensino médio, técnico e superior, distribuídas em 21 órgãos federais. Entre esses novos postos para o governo federal a remuneração inicial dos novos servidores pode ultrapassar os R$ 22,5 mil.

De acordo com o cronograma do MGI, as provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades, de forma simultânea, em todos os estados e no Distrito Federal.

Confira os blocos temáticos do Enem dos Concursos:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas (727 vagas) Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação (597 vagas) Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário (530 vagas) Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (971 vagas) Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde (1.016 vagas) Bloco 6 – Trabalho e Previdência (359 vagas) Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação (1.748 vagas) Bloco 8 – Nível Intermediário (692 vagas) O cronograma do CPNU:

Divulgação dos dados finais de inscrições: 29 de fevereiro Divulgação dos cartões de confirmação: 29 de abril Aplicação das provas: 5 de maio Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3 de junho Divulgação final dos resultados: 30 de julho Início da convocação para posse e cursos de formação: 5 de agosto