Construiremos um poder militar esmagador, diz irmã de Kim Jong-un

Kim Yo-jong afirma que os EUA ficarão expostos “a um perigo maior” se “persistirem” em “ameaçar a segurança da Coreia do Norte”

Kim Yo-jong (foto) é vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte Reprodução/KNCA

PODER360 24.abr.2024 (quarta-feira) – 4h48



Kim Yo-jong disse nesta 4ª feira (24.abr.2024) que a Coreia do Norte continuará a fortalecer seu poder militar. Ela é vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e irmã e uma das conselheiras mais próximas do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

“Continuaremos construindo o poder militar esmagador e mais poderoso para salvaguardar a nossa soberania, a segurança e a paz regional”, disse ela, citada pela KCNA, agência de notícias estatal da Coreia do Norte. “Os EUA deveriam parar de promover a bravura imprudente do seu servo de 1ª classe, a Coreia do Sul”, completou.

Kim Yo-jong afirmou que os EUA “não perdem a oportunidade de fazer afirmações estereotipadas e rebuscadas, com a audácia do malfeitor”. Segundo ela, os norte-americanos, “juntamente com o Japão e os fantoches da Coreia do Sul”, realizam, “incessantemente”, exercícios militares contra a Coreia do Norte.

“Se os EUA persistirem nos seus movimentos para ameaçar a segurança da Coreia do Norte, vangloriando-se da sua força ao reunir os seus fantoches, a segurança dos EUA e dos seus aliados ficará exposta a um perigo maior”, disse.

A irmã de Kim Jong-un afirmou que se os sul-coreanos e seus aliados “tentarem uma contra-ação armada” contra a Coreia do Norte, “serão imediatamente aniquilados”.