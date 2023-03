Corpo de mineira é encontrado em SP 10 dias após desaparecimento

Nas redes sociais, a família da mulher informou que a causa da morte ainda é desconhecida. O caso está sendo investigado 19/03/2023 13:54, atualizado 19/03/2023 13:54

Reprodução/Redes sociais

A dançarina mineira Marluce da Silva Fonseca, que estava desaparecida desde o dia 8 de março, foi encontrada morta em São Paulo nesse sábado (18/3). Por meio de comunicado divulgado nas redes sociais, a família da mulher informou que a causa da morte ainda é desconhecida.

Marluce Fonseca, de 37 anos, é natural de Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata, mas morava em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Na semana passada, ela viajou a São Paulo e teria dado entrada em um hotel há dez dias.

