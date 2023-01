Cotada para o BBB23, Yasmin Brunet faz post enigmático e depois apaga

A influenciadora Yasmin Brunet usou as redes sociais e fez uma post com um texto misterioso, mas apagou e aumentou os rumores sobre o BBB23 11/01/2023 20:27, atualizado 11/01/2023 20:27

Cotada para participar do BBB23, Yasmin Brunet usou as redes sociais nesta quarta-feira (11/1) e fez uma publicação com uma legenda enigmática, mas apagou em seguida.

O post com várias fotos da influenciadora deixou os internautas instigados com uma possibilidade de entrada no reality show da TV Globo. Na legenda, ela escreveu: “Prontas para o lançamento que vai mudar tudo?”.

A lista de participantes da nova edição do Big Brother Brasil será divulgada nesta quinta-feira (12/1). Existe uma expectativa na web de que a modelo esteja presente entre os novos brothers e sisters que serão confinados na casa mais vigiada do Brasil.

