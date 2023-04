Criança de 12 anos morre baleada durante tiroteio entre criminosos no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro tem investigado mais uma morte de criança por bala perdida. Neste sábado, 15, uma garota de 12 anos foi baleada no município de Itatiaia, no sul do Estado. Identificada como Jhenyfer Luz Silva de Souza, ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Martins de Barros, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as autoridades, criminosos armados começaram a perseguir um rival no bairro Jardim Esperança. O homem teria ficado ferido após o tiroteio e rejeitou o atendimento médico. Um inquérito foi aberto para apurar a morte da menina e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar o autor dos disparos. O sepultamento da menina aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17, no Cemitério Municipal da cidade. Esse é mais um caso fatal que envolve menores de idade no Rio de Janeiro. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, somente em 2023, a região do Grande Rio já contabiliza cerca de 12 crianças atingidas por balas perdidas, o que supera as vítimas infantis de todo o ano de 2022 na região metropolitana da capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga