Cuba, Bolívia, Colômbia e Venezuela apoiam Lula contra Israel

Presidente colombiano declarou que brasileiro “apenas falou a verdade” ao comparar ataques em Gaza ao extermínio de judeus

Na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante conversa com jornalistas na Etiópia, quando comparou ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus feito por Adolf Hitler Ricardo Stuckert/PR – 18.fev.2024

PODER360 21.fev.2024 (quarta-feira) – 16h31



O presidente da Bolívia, Luis Alberto Arce, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, saíram em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), depois de o líder do Brasil comparar as ações militares de Israel em Gaza com o Holocausto.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, havia comentado anteriormente em seu perfil X (antigo Twitter) que Lula “apenas falou a verdade”. “A verdade se defende ou a barbárie nos aniquilará”, disse Petro. Já Arce e Díaz-Canel mostraram solidariedade a Lula por ter sido considerado “persona non grata” por Israel.

Em relação a Maduro, o líder reafirmou a comparação que Lula fez de Israel com o Holocausto e disse em entrevista ao programa “Con Maduro +” que “o que estão fazendo, como disse o presente Lula da Silva na reunião da União Africana, o que estão fazendo a partir do governo israelense é a mesma coisa que Hitler fez contra o povo judeu”.

Leia abaixo as manifestações:

Luiz Alberto Arce, presidente da Bolívia:

Díaz-Canel, presidente de Cuba:

Gustavo Petro, presidente da Colômbia:

Israel posta vídeo de brasileira que foi à rave atacada pelo Hamas; Tensão com Israel ofusca 1ª grande reunião do G20 no Brasil; Israel volta a exigir retratação e diz que Lula “cuspiu” em judeus; Falas de chanceler israelense são “inaceitáveis e mentirosas”, diz Vieira.