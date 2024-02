Dado Dolabella acusa Luana Piovani de usar agressão como marketing

Cerca de 15 anos após ser acusado de agredir Luana Piovani e quebrar o braço da camareira Esmeralda Honório, Dado Dolabella afirmou que a ex-namorada o denunciou por marketing. “Não houve essa violência”, afirmou Dado, ao podcast Papagaio Falante. “Essa história, para mim, ficou há 20 anos. Fui absolvido, acabou esse processo. A câmera mostrou o que realmente aconteceu”.

Na versão do ator, ele e Luana estavam alcoolizados quando começaram a discutir. “Eu falei que ia embora, ela meteu o dedo no meu braço, e eu falei ‘sai, me solta’ e empurrei ela. Ela caiu sentada no chão, aí veio a camareira, que me empurrou, eu afastei ela, nem vi quem era”.

Até hoje, Dado nega que tenha quebrado o braço de Esmeralda. “Ela demorou duas semanas para ir ao hospital”, argumentou o namorado de Wanessa Camargo.

“Eu acho que a Luana fez [a acusação] para divulgar a peça dela na época. Porque ela ficava nua em cena, e, de repente, sofrer uma violência por ciúmes vai atrair a galera para assistir. Marketing!”, acusou.

Dado Dolabella e Wanessa

Dado Dolabella sobre polêmicas: “Pena que busquem coisas do passado” Instagram/Reprodução

Wanessa e Dado Dolabella

Wanessa lembra de proposta de término com Dado antes do BBB24 Instagram/Reprodução

Dado, por sua vez, se relacionou com diversas mulheres durante os 20 anos em que esteve longe de Wanessa. Colecionador de polêmicas, foi acusado de agredir duas namoradas: a atriz Luana Piovani e a prima dele, Marina Dolabella, que tem medida protetiva que impede a aproximação do ator num limite mínimo de mil metros Reprodução

A agressão a Luana ocorreu em 2008, quando ele matinha um relacionamento com a atriz Reprodução/Twitter

Em entrevistas, ele chegou a afirmar que batia nela Reprodução

Dado sendo conduzido por policiais Reprodução

O episódio marcou sua carreira Reprodução