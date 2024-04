Enquete BBB 24: participante improvável ocupa 2º lugar e surpreende

O 19º Paredão do BBB 24 foi formado na madrugada desta segunda-feira (8/4). Alane Dias, Lucas “Buda” Henrique e Isabelle Nogueira disputam a preferência do público na berlinda desta semana.

Segundo a enquete do Uol, quem sai neste Paredão é o capoeirista Lucas Buda, com 58,75% dos votos. Porém, o que surpreende é a posição de Alane na pesquisa. A sister aparece em segundo lugar, somando 36, 47% dos votos. Nos últimos paredões em que a paraense participou, ela ficou como menos votada.

Isabelle aparece em 3º lugar na enquete com apenas 4,78% dos votos. Vale destacar que o Paredão será decidido nesta terça-feira (9/4). Vote aqui na enquete do Uol.

Lucas Henrique, o Buda

BBB24 tem Líder pentacampeão e mudança na dinâmica do Paredão; entenda TV Globo/Reprodução

CarusoAlane no BBB 24

Alane: Smart TV, Soundbar e 10 mil reais em dinheiro

Isabelle Nogueira, BBB24

Isabelle: Notebook, Smart TV, uma viagem nacional com acompanhante e 59 mil reais em dinheiro Reprodução

Como o Paredão foi formado? A formação do 19º Paredão começou com Alane novamente na berlinda, após perder a primeira fase da Prova do Líder. A sister acabou de se salvar da berlinda com Davi Brito e Giovanna Lima, eliminada do programa com 75% dos votos.

Novo Líder, Davi indicou Lucas “Buda” Henrique para o Paredão, enquanto a casa votou em Isabelle para completar o trio de emparedados.