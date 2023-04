Departamentos do poder público municipal estão sem internet nesta quinta (20); saiba quais são

Devido a incidente como distribuição de internet nos bairros Jardim Planalto, Jerusalém, Castelinho e redondezas, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa que alguns equipamentos do poder público municipal estão impossibilitados de acessar os sistemas online nesta quinta-feira (20), como o Almoxarifado Central e o Almoxarifado da Merenda.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas das regiões mencionadas também estão suscetíveis à queda de internet. A empresa responsável, no entanto, atua para a normalização do sistema até o começo da tarde, a fim de garantir a continuidade dos serviços à população teixeirense.

