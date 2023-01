Dois assassinatos em menos de 8 horas, são registrados em Teixeira

Duas pessoas foram assassinadas em Teixeira de Freitas nesta sexta-feira (20), vítimas da violência desenfreada.

O primeiro caso foi registrado no bairro Luís Eduardo Magalhães, no final da tarde, onde Adailton dos Santos Peçanha, foi alcançado por dois criminosos que aproximaram num veículo de cor clara e abriram fogo.

No local foram encontrados capsulas de pistola calibre 380 e 9 mm.

No entanto, durante o período noturno, houve o registro do segundo crime no cruzamento da Avenida Padre Anchieta com a Rua das Pérolas, região do bairro Jardim Caraípe.

Jothi Teixeira dos Santos Júnior (32 anos), recebeu 4 disparos de armar de fogo, sendo alvejado na altura do pescoço e capsulas de pistola calibre 09 mm também foram encontrados no local.

Em ambos os casos, as autoridades policiais foram notificadas por populares e guarnições destinadas aos locais.

Guias dos levantamentos cadavéricos receberam autorização e os corpos transferidos para o IML do município.

A polícia tenta identificar ligações nos dois crimes, testemunhas prestaram depoimento e um inquérito será formulado para apurar a autoria e motivo dos crimes.