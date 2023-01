Dois são presos e adolescentes apreendidos durante operação em Feira

Dois homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (13) durante a Operação Pacificatio deflagrada pela Polícia Civil, em Feira de Santana. Os alvos da operação são suspeitos de homicídios e tráfico de drogas. Também foram encontradas porções de maconha, cocaína, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38.

Levantamentos de inteligência e apurações de informações do Disque Denúncia contribuíram para as ações. A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo pontua a importância das investigações em campo. “Também é muito relevante a coleta de dados durante estas incursões, pois estes subsidiarão novos desdobramentos em apurações e em atividades de inteligência policial”, informou.

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Bairros Mangabeira, Tomba, Conceição, Serraria Brasil, Quaimadinha, Jardim Cruzeiro, George Américo e Feira X.

Participam da operação policiais da da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Depin e Cati Leste, de Santo Antônio de Jesus, das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Feira de Santana, de Itaberaba, de Santo Amaro, de Santo Antônio de Jesus e de Serrinha, além das Delegacias de Furtos e Roubos (DRFR/Feira), de Homicídios (DH/Feira), para o Adolescente Infrator (DAI), Especial de Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) e as 1a e 2a Delegacias Territorias (DTs), de Feira.