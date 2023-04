Dupla brasileira é atração do principal prêmio de cinema Ibero-Americano

Os brasileiros Alejandro Claveaux e Laila Garin vão se apresentar na mais importante premiação do cinema Ibero-Americano 11/04/2023 20:27, atualizado 11/04/2023 20:27

Foto: Reprodução

Dois jovens talentos brasileiros vão abrilhantar a cerimônia dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano, uma das mais importantes do audiovisual no planeta. Laila Garin e Alejandro Claveaux farão dupla em um dos números musicais da atração, que acontece no dia 22 deste mês, no Palácio Ifema, em Madri, Espanha, com transmissão direta pelo Canal Brasil.

O número que apresentarão está guardado a sete chaves, mas as apostas recaem sobre algo de Chico Buarque.

Leia o texto completo na NewMag, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.

Mais lidas