19/02/2023 5:30, atualizado 19/02/2023 3:26

E se Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19, embora negue, enquanto receitava cloroquina para os brasileiros? Respostas de 1.948 leitores:

Nada demais – 12,5%

Só pensou nele e mentiu – 87,5%

