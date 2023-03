Edição de verão do Teixeira Sport Festival continua no próximo final de semana

Nos dias 11 e 12 de março, ocorrerá o encerramento da edição de verão do Teixeira Sport Festival. Organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — com o apoio do Supermercados Rondelli, Ambev, E-Cosmetics e da Viação Santa Clara — , o evento busca fomentar o esporte no município, impulsionar o lazer da cidade e aquecer a economia local.

As modalidades esportivas a serem contempladas são vôlei e peteca no sábado (11); vôlei e basquete no domingo (12). O torneios serão realizados na Praça Padre Apparecido, próxima a Avenida Getúlio Vargas, com início às 8 horas.

No último final de semana, ocorreram os jogos de beach tennis e futevôlei. O evento contou com mais de 250 inscritos, tanto de atletas teixeirenses como daqueles que vivem nas demais cidades do Extremo Sul baiano, como Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã e Mucuri. Clique aqui e confira.

