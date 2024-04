Em carta conjunta, Brasil pede libertação de reféns do Hamas

Documento assinado por 17 países diz que a liberação dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza

Em carta conjunta, o Brasil pede libertação dos reféns do Hamas; na imagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

PODER360 23.abr.2024 (terça-feira)



Uma carta conjunta assinada por 17 países, incluindo o Brasil, pede a libertação dos reféns detidos pelo grupo extremista Hamas há mais de 200 dias, no conflito com Israel, na Faixa de Gaza. O documento diz que o acordo de soltura dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato na região.

O documento cita que entre os reféns há cidadãos dos países signatários da carta –no entanto, não especifica se há brasileiros entre os detidos pelo Hamas. “O destino dos reféns e da população em Gaza, que estão protegidos pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional”, diz um trecho.

O Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado da Palestina. Desde o início da escalada de conflito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito críticas a Israel e apoiou a iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça da ONU para investigar “atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados” e determinar o cessar-fogo imediato de Israel na Faixa de Gaza.

Lula comparou a operação militar israelense com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler na Alemanha nazista, em 18 de fevereiro. A declaração foi seguida de uma resposta em alto tom do governo israelense, que fez reprimenda pública ao embaixador brasileiro Frederico Meyer no Museu do Holocausto e declarou Lula “persona non grata” (ou seja, que não é bem-vinda) em Israel até que peça desculpas pela fala.

Leia a íntegra da carta conjunta:

“Declaração conjunta de Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia, Reino Unido, Sérvia e Tailândia pela libertação dos reféns detidos em Gaza.

“Apelamos pela libertação imediata de todos os reféns do Hamas, que se encontram detidos em Gaza há mais de 200 dias. Entre eles estão os nossos próprios cidadãos. O destino dos reféns e da população em Gaza, que estão protegidos pelo direito internacional, é motivo de preocupação internacional.

“Salientamos que o acordo sobre a mesa para a libertação dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza, o que facilitaria o envio de assistência humanitária adicional necessária a toda a Faixa de Gaza e conduziria ao fim crível das hostilidades. Os habitantes de Gaza poderiam regressar a suas casas e a suas terras, com preparativos prévios para garantir abrigo e provisões humanitárias.

“Apoiamos firmemente os esforços de mediação em curso para que nossos nacionais possam voltar para casa. Reiteramos o nosso apelo ao Hamas para que liberte os reféns e nos deixe pôr fim a esta crise, para que, coletivamente, possamos concentrar os nossos esforços em trazer paz e estabilidade à região.”