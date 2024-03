Em guerra com a família de Lucas, Camila Moura “sequestra” redes do ex

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril, mas existe um reality show paralelo que promete entreter por muito tempo ainda o público: o término conturbado de Lucas Henrique “Buda” e Camila Moura. Após mais de 15 anos de união, o capoeirista deixou a ex-esposa com procuração legal para representá-lo. Agora, mesmo anunciando o término publicamente, a nova influenciadora se recusa a devolver os perfis aos familiares do brother e o caso foi levado à Justiça.

Segundo os parentes e amigos do rapaz, eles teriam acesso ao Instagram, mas Camila é a única que possui a função de “autenticação em dois fatores”, o que faz com que ele precisem da autorização dela para publicar qualquer conteúdo novo. O que dificultaria a defesa do jogador no programa de TV.

“Ela está usando a procuração outorgada pelo Lucas antes de entrar no BBB para inviabilizar o seu crescimento na mídia ou a defesa das inverdades publicadas contra ele. Ela ta com acesso a tudo dele e a família está inclusive receosa sobre quem vai buscá-lo quando sair do programa”, afirma a defesa da família a Leo Dias.

Os familiares de Lucas contam que chegaram a notificar a ex do brother extrajudicialmente, para adquirir os plenos acessos às redes sociais do carioca.”O escritório notificou a Camila, com o intuito amigável de retomar o controle dos perfis, mas virou um grande palco para mais repercussão para a ela”, completa.

A assessoria que representa a família de Lucas considera que Camila poderia revogar a procuração de forma unilateral e ceder o acesso de todas as redes.”Tudo está ‘sequestrado’ por ela com o argumento absurdo de que ela está ‘zelando pelo Lucas’. Ela diz que o casamento acabou, jogou fora as fotos no Instagram mas não revogou a procuração”. Os representantes também argumentam que poucas publicações são feitas diariamente, apenas para não deixar a conta “inativa”, mas não há uma vontade real de ajudar o brother no reality.

Camila faz campanha para rede de moteis e movimenta a web A coluna Fábia Oliveira, que sempre sabe de tudo e mais um pouco, descobriu com exclusividade o que está por trás do flagra da ex-mulher de Lucas Buda, do BBB24, Camila Moura, saindo do motel. As fotos viralizaram na internet, se tornando um dos assuntos mais comentados na rede.

A cena, com o tal homem misterioso, nada mais é do que uma publi, como apontaram alguns internautas. Porém, eu vou sanar a curiosidade de vocês e contar para qual marca ela foi contratada: Guia de Motéis.

Fontes desta colunista contaram que tudo não passou de marketing para divulgar um site que dá descontos em motéis do Brasil. E já era de se estranhar, não é mesmo, meus caros leitores? A moça saindo do local muito bem penteadinha, com cabelo seco e maquiagem intacta… não parecia que estava ali no vuco-vuco.

Mais cedo, Moura chegou a reclamar da falta de privacidade e disparou que não conseguia mais circular tranquilamente pelas ruas. “Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba. Será que é pedir muito um dia sem caos?”, disparou.

Camila conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e vem faturando no mundo digital, depois de anunciar que iria se separar do BBB, depois dele flertar com Giovanna Pitel numa das festas que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil.

Camila Moura confirma divórcio após o BBB24

Lucas Buda, de fato, será um homem solteiro quando sair do BBB24. A ex-mulher, Camila Moura, confirmou que vai pedir o divórcio e terminar o casamento de 15 anos com o capoeirista. Através de sua assessoria jurídica, representada pela advogada Adélia Soares, a professora deu mais informação sobre as decisões que irá tomar com relação ao ex-marido.

“Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel”, disse Adélia. Ela ainda relatou que a família de Buda está processando a, agora, influenciadora, que detinha uma procuração para responder pelo ex-companheiro. “Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele”, ressaltou.

Porém, após o anúncio da separação, a moça deixou de ser responsável pelas contas digitais e e-mails de Lucas: “Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa, a agência Mynd, para cuidar do perfil dele”.