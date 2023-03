Em sete dias, o Vasco da Partners 777 entrou em parafuso

O novo time do Vasco, após o forte investimento do grupo 777 Partners, vinha mostrando evolução e fazendo a sua torcida sonhar. Mas, de repente, em apenas sete dias, a coisa desandou.

Na segunda-feira (13/3), a derrota para o Flamengo (3 x 2) no primeiro jogo da semifinal carioca deve ter mexido muito com o psicológico de todo o elenco.

Na quinta-feira (16/3), a surpreendente eliminação na Copa do Brasil, jogando em casa, contra o ABC, foi um golpe mortal.

Neste domingo (19/3), num jogo em que até teve um certo domínio no segundo tempo e desperdiçou várias chances; acabou levando mais três gols do Flamengo e está fora da final.

Segundo o filósofo Pitágoras, matemático considerado o pai da numerologia, o número sete é sagrado, perfeito e poderoso. É também considerado um número mágico. É um número místico por excelência. Indica o processo de passagem do conhecido para o desconhecido.

Pois é.

