Enquete: quem Giovanna deve indicar ao Paredão no BBB 24? Vote!

Reprodução/Instagram

1 de 1 Foto colorida de Giovanna Lima, do BBB 24 – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramSortuda é ela! Giovanna ganhou a Prova do Líder pela segunda vez seguida, nesta quinta-feira (21/3), e tem mais uma semana garantida na casa do BBB 24. No domingo (24/3), ela indica um brother ou sister para o Paredão.

Integrante do grupo Gnomos, Giovanna deve indicar alguém do Fadas direto para a berlinda. Davi, Beatriz, Isabelle, Alane e Alegrette estão na mira da Líder.

Quem você acha que Giovanna deve indicar? Vote na enquete do Metrópoles:

