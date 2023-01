Secretaria de Infraestrutura atua na recuperação de vias da Zona Rural em Teixeira de Freitas

Patrolamento na Zona Rural de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas atua constantemente na recuperação de vias públicas tanto do município como as que possibilitam o tráfego na Zona Rural.

Patrolamento na Zona Rural de Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

O patrolamento, que consiste no nivelamento de estradas ainda não pavimentadas, tem sido realizado na Zona Rural e em diferentes pontos que dão acesso às comunidades integrantes do município. Nesta terça-feira (31), o serviço foi executado na Vila Marinha e no Jardim Novo. Na área, foi verificado um problema em um bueiro local; assim, a equipe responsável mapeou o perímetro para a realização do conserto.



“As vias que conectam a Zona Rural com Teixeira de Freitas possibilitam que seus moradores possam acessar os serviços oferecidos pela administração e escoar seus produtos, por exemplo”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Por isso, o patrolamento é um dos serviços que visam a melhoria do tráfego de veículos e a qualidade de vida à população”.



