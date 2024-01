Esposa de Rodriguinho defende o cantor e rebate Luiza Brunet

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Rodriguinho e Bruna Amaral – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA esposa de Rodriguinho, Bruna Amaral, rebateu as críticas de Luiza Brunet ao cantor. Após a fala do artista sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24 repercutir, a mãe da modelo o detonou e questionou: “Como será que é a mulher dele?!”.

“Muito prazer Luiza Brunet, eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério mesmo que para atingir meu marido você precisa me ofender?!”, começou Bruna no texto compartilhado pelos Stories do Instagram.

“Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante. Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele, como eu conheço, quando ele sair vai aprender com tudo que errou”, explicou Bruna.

Luiza e Yasmin Brunet

Luiza e Yasmin Brunet Reprodução

Luiza Brunet

Luiza Brunet Reprodução

Rodriguinho

BBB24: Rodriguinho esquece das câmeras e mostra demais no banho Instagram/Reprodução

Rodriguinho – mulher

Bruna Amaral e Rodriguinho Reprodução

Por fim, a esposa do cantor pediu para não ser atacada por um erro que não foi ela quem cometeu: “Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?