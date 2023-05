Ex-BBB Cezar Black vai participar de sessão solene da CLDF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) receberá uma visita diferente nesta semana. O enfermeiro e ex-BBB Cezar Black estará na Casa para uma sessão solene em comemoração à Semana da Enfermagem, na próxima sexta-feira (12/5), às 19h.

A sessão é promovida pelo deputado distrital Jorge Vianna (PSD) para homenagear os enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem do Distrito Federal. “A sessão solene deve contar com entrega de moções de louvor, certificados aos profissionais, além de outras surpresas em homenagem à enfermagem”, divulgou a assessoria do parlamentar.

Além de Cezar Black, estarão presentes representantes da Secretaria de Saúde do DF, do Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), dos Sindicatos de Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate-DF) e dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiros-DF), além da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben).

Além de ser enfermeiro no Hospital Universitário de Brasília (HUB) desde 2014, Cezar Black trabalha nas unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos e recém-nascidos do Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Na última semana, ele recebeu uma licença de 3 anos para tratar de interesses particulares. Segundo nota enviada pela assessoria do ex-BBB, o afastamento ocorre em razão de “questões pessoais”. De acordo com a Secretaria de Saúde, a licença é um direito do servidor, que não receberá remuneração no período.