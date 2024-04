Ex-BBB Nizam abre perfil na Privacy para publicar conteúdos sensuais

O ex-BBB Nizam está pronto para dar um novo passo na carreira após o reality show e pretende se lançar como influenciador. Para isso, ele abriu um perfil na Privacy, onde pretende publicar conteúdos sensuais.

Nizam foi o quarto eliminado do Big Brother Brasil 24 e, logo após sair do programa, iniciou um affair com a atriz Letícia Spiller durante o Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. “Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade, assim”, disse.

Nizam

Agora, ele segue o caminho de outros ex-BBBs que também criaram conta em redes que permitem a publicação de conteúdo adulto como Key Alves, Alan Passos , Wagner Santiago, Lucas Gallina, Hadson Nery (Hadballa), Lumena Aleluia e Francine Piaia.

“Procuro não focar nisso. Quero viver os momentos da vida ao invés de ficar focando na repercussão que os momentos da sua vida geram”, disse.

Ele revelou que o primeiro contato deles foi no Carnaval, no Rio de Janeiro, afastando os boatos de que tinha sido através de um comentário em uma foto nas redes sociais. Além disso, afirmou que é cedo para falar em algo além de uma amizade.

“É muito cedo para a gente responder essa pergunta, se estamos nos conhecendo melhor ou se somos apenas amigos. Claro que amigos nós somos, mas ainda é muito cedo para responder essa pergunta”, pontuou em entrevista para a Quem.

O ex-BBB Nizam aproveitou, também, para elogiar a atriz. “Acho incrível, claro. Respeito a mulher sensacional que ela é! Mulherão, né? Independente, linda e resolvida. Não posso achar nada de diferente disso! Não tem nem como. Eu seria maluco se não a achasse demais”, brincou.

Sobre a fama, Nizam foi sincero: “Gosto de atenção, sempre gostei, e ter fama era um sonho de infância. Falo isso sempre. Minha mãe dizia que nasci para chamar a atenção. O lado negativo está nas expectativas que você acaba criando e se frustrando às vezes.”